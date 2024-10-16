Досудебное расследование продолжается, и принимаются меры по установлению всех лиц, причастных к хищению.

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Фастовской окружной прокуратуры предпринимателю выдвинули подозрение в служебной халатности, что привело к тяжелым последствиям.

Подробности сообщила пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

Следствие выяснило, что подозреваемый осуществлял техническое наблюдение во время ремонта подвального помещения для укрытия в заведении дошкольного образования в одном из сел Глеваховской ОТГ Фастовского района.

В течение октября-декабря 2022 года, будучи сертифицированным инженером технического надзора, мужчина не выполнил надлежащую проверку и контроль объемов использования строительных материалов и фактического выполнения работ. Он безосновательно согласовал и подписал документы подрядной организации, в которых указаны завышенные объемы работ.

В результате его действий территориальной общине нанесен ущерб более 300 тыс. грн.

Ранее директору упомянутой подрядной организации уже выдвинули подозрение в завладении бюджетными средствами Глеваховского поселкового совета в условиях военного положения, а также в составлении и выдаче заведомо ложных официальных документов (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Досудебное расследование продолжается, и принимаются меры по установлению всех лиц, причастных к хищению бюджетных средств, предназначенных для обеспечения безопасности детей во время учебного процесса.

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