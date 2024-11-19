Для реализации своего плана он привлек сообщника, который в течение месяца угрожал жертве и психологически давил на него.

Государственное бюро расследований поймало мужчину, который выдавал себя для их сотрудника и требовал 60 тысяч долларов у своего знакомого, угрожая семье.

Об этом сообщила пресс-служба ДБР.

Как известно, в сентябре 2024 года житель Одессы решил «подработать» и потребовал от знакомого 60 тысяч долларов. Он придумал причину, будто мужчина задолжал эти деньги другому его знакомому. Ранее работавший в правоохранительных органах злоумышленник решил представиться сотрудником ДБР.

Для реализации своего плана он привлек сообщника, который в течение месяца угрожал жертве и психологически давил на него. Вместе они публиковали в социальных сетях фотографии членов семьи потерпевшего с провокационными подписями и посылали ему снимки и видео, на которых якобы следят за ним и его семьей.

«Потерпевший решил отдать деньги, которые не одалживал, при условии, что его семьи оставляют в покое», — уточнили в ДБР.

11 октября мошенника и его подельника задержали во время получения 25 тысяч долларов. Оба объявили подозрение и избрали меру пресечения в виде 60 дней содержания под стражей без права на залог.

Напомним, что в Ивано-Франковской области у женщины требовали отдать квартиру, угрожая «последствиями».

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