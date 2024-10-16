Злоумышленник под стражей, и ему грозит до 12 лет заключения - операция производилась сотрудниками СБУ в Николаевской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Служба безопасности Украины задержала еще одного информатора российской военной разведки (ГРУ) в Николаеве, предавшего свое государство и ожидавшего прихода окупантов.

Подробности сообщили в СБУ.

Задержанным оказался 43-летний местный житель. В мае 2014 года он самовольно оставил воинскую часть, где служил, и получил только штраф. Это лицо координировало ракетно-дроновые атаки РФ на город и восхваляло путина, ожидая захвата региона.

После начала полномасштабной войны он активизировал свою деятельность в российских телеграммах-каналах, позиционируя себя как сторонник рашизма. Это привлекло внимание окупантов, которые наладили с ним связь через популярный мессенджер.

Для выполнения враждебных задач мужчина обходил город, скрыто фиксируя локации украинских защитников - после по локациям летели дроны рф. Также он наводил ракеты на мирные дома. СБУ задержала его по месту жительства.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ и других военных формирований в условиях военного положения).

Злоумышленник под стражей, и ему грозит до 12 лет заключения. Операция производилась сотрудниками СБУ в Николаевской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

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