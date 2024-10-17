Доктор Евгений Комаровский назвал главные симптомы панических атак, а также рассказал, как помочь человеку рядом, у которого она началась.

Об этом доктор рассказал на своем youtube-канале.

Итак, главные симптомы панической атаки - сердцебиение, потливость, дрожь, одышка или чувство затрудненного дыхания, боль в груди, тошнота или головокружение, дереализация - ощущение, как будто ты наблюдаешь за собой со стороны.

Также среди симптомов панической атаки - страх потерять контроль над собой или сойти с ума страх, смерти парестезии - это непонятные ощущения на коже, непонятное онемение или покалывание и озноб, вас при этом морозит и прямо есть ощущение холода.

Как помочь человеку с панической атакой?

По словам Комаровского, Вы можете предложить этому человеку, всё он может сделать под вашим руководством.

Например: садись, давай вместе дышать, давай я считаю, а ты вдыхаешь 1, 2, 3, 4 стоп. 7 секунд не дышим раздва, а теперь выдыхаем раздва 8 секунд, не торопись выдыхать.

И таким образом вы берёте на себя управление этой самой панической атакой: а ну-ка быстренько, назови пять предметов белого цвета или назови пять запахов у тебя на кухне, какие чаще всего встречаются.

То есть вы этим руководите, но тем не менее самое главное правило очень важное для того, кто оказывает помощь при панической атаке - не суетиться, не истерить, не повыше.

Голос быть спокойным, спокойствие тех, кто рядом - прекрасный вариант помощи при панических атаках.

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