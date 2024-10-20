Все случаи мошенничества документированы, а материалы о таких преступлениях уже переданы правоохранительным органам для расследования.

В Украине злоумышленники пытаются нажиться на патриотических чувствах граждан, разрабатывая новые способы мошенничества , используя имена известных государственных чиновников и органов власти.

Об этом отметил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Известно, что преступники рассылают фальшивые сообщения, в которых требуют денег якобы для нужд Вооруженных сил Украины.

Олег Кипер, глава Одесской областной военной администрации, передал о случаях рассылки поддельных сообщений, в которых злоумышленники требуют денежные переводы. Кипер призвал людей не подвергаться таким провокативным действиям.

Он отмечает, что все случаи мошенничества документированы, а материалы о таких преступлениях уже переданы правоохранительным органам для расследования. В документе, опубликованном Кипером, указывается, что злоумышленники, прикрываясь именем начальника ОВА, просят деньги под видом благотворительной помощи ВСУ, посылая реквизиты для перевода с обещанием налоговых льгот.

Чтобы придать своим действиям видимость легитимности, мошенники утверждают, что их "инициатива" согласована с Президентом Украины и Верховной Радой. Это типичный прием для злоумышленников, пытающихся придать авторитетность своим требованиям, ссылаясь на высшие органы власти.

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