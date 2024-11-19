Только при выполнении этой процедуры счетчик возьмут на коммерческий учет, а показатели будут брать к учету.

Украинцев передали о необходимости своевременно передавать показатели квартирных счетчиков поставщикам жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщает Центр коммунального сервиса.

Если этого не делать, суммы в платежках могут оказаться значительно больше.

Передача показателей счетчиков

В «Центре коммунального сервиса» обратили внимание, что жители Киева должны давать показатели своих счетчиков с 5 до последнего дня каждого месяца.

В течение этого периода необходимо предоставить поставщику документы о проверке, замене или установке счетчика, если такие действия производились. Только при выполнении этой процедуры счетчик возьмут на коммерческий учет, а показатели будут брать к учету.

Не забывайте! Владельцы бойлеров, не пользующиеся горячей водой, обязаны ежемесячно передавать показатели своих счетчиков даже если они остаются неизменными.

Показатели счетчиков помогают поставщику правильно распределить объемы горячей и холодной воды, а также водоотвода.

Ранее Politeka также писала о том, что компания "Нафтогаз Украины" объявила о нововведениях - в частности об отказе от бумажных квитанций и внедрении модернизированной системы оплаты за газ.

Согласно информации компании, электронные счета будут поступать своевременно.

Последние новости Украины:

Напомним, эксперты рассказали, сколько часов зимой не будет света

Как сообщала Politeka, уже скоро стартует пенсионная реформа, украинцам готовят нововведения

Также Politeka писала, что военный рассказал правду об учебе в ВСУ