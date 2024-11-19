Украинцев передали о необходимости своевременно передавать показатели квартирных счетчиков поставщикам жилищно-коммунальных услуг.
Об этом сообщает Центр коммунального сервиса.
Если этого не делать, суммы в платежках могут оказаться значительно больше.
Передача показателей счетчиков
В «Центре коммунального сервиса» обратили внимание, что жители Киева должны давать показатели своих счетчиков с 5 до последнего дня каждого месяца.
В течение этого периода необходимо предоставить поставщику документы о проверке, замене или установке счетчика, если такие действия производились. Только при выполнении этой процедуры счетчик возьмут на коммерческий учет, а показатели будут брать к учету.
Не забывайте! Владельцы бойлеров, не пользующиеся горячей водой, обязаны ежемесячно передавать показатели своих счетчиков даже если они остаются неизменными.
Показатели счетчиков помогают поставщику правильно распределить объемы горячей и холодной воды, а также водоотвода.
Ранее Politeka также писала о том, что компания "Нафтогаз Украины" объявила о нововведениях - в частности об отказе от бумажных квитанций и внедрении модернизированной системы оплаты за газ.
Согласно информации компании, электронные счета будут поступать своевременно.
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