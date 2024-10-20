После сканирования приложение уведомляет, что выбранный вам товар является частью программы "Национальный кэшбек".

Некоторые украинские производители являются участниками программы "Национальный кэшбек", а их товары имеют специальную маркировку на упаковке.

Об этом информируют в Действии.

Как узнать товар, за который предоставляется кэшбек от государства?

Товары, подпадающие под данную программу, отличаются сине-желтым штрихкодом и соответствующей надписью на упаковке. Чтобы проверить, действительно ли эта продукция участвует в программе, можно использовать приложение "Действие".

В приложении был реализован сканер штрихкодов, позволяющий быстро узнать, какие товары подлежат кэшбеку. Теперь не нужно спрашивать продавцов в магазине – вы можете сделать это самостоятельно.

Алгоритм проверки товара в магазине:

Откройте приложение "Действие". На главном экране выберите "Национальный кэшбек". Нажмите на значок сканера. Разрешите добавить доступ к камере. Просканируйте штрихкод товара.

После сканирования приложение уведомляет, что выбранный вам товар является частью программы "Национальный кэшбек".

Пока что украинцы могут "вернуть" 10% стоимости товара в рамках программы "Национальный кэшбек". Однако общая сумма кэшбека не может превышать 3000 гривен в месяц.

Напомним, что в 2024 году Украина столкнулась с неурожайным сезоном картофеля из-за неблагоприятных погодных условий и это привело к значительному повышению цен на этот популярный овощ, в несколько раз превышающий уровень 2023 года.

Последние новости Украины:

Напомним, эксперты рассказали, сколько часов зимой не будет света

Как сообщала Politeka, уже скоро стартует пенсионная реформа, украинцам готовят нововведения

Также Politeka писала, что военный рассказал правду об учебе в ВСУ