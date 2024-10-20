Некоторые украинские производители являются участниками программы "Национальный кэшбек", а их товары имеют специальную маркировку на упаковке.
Об этом информируют в Действии.
Как узнать товар, за который предоставляется кэшбек от государства?
Товары, подпадающие под данную программу, отличаются сине-желтым штрихкодом и соответствующей надписью на упаковке. Чтобы проверить, действительно ли эта продукция участвует в программе, можно использовать приложение "Действие".
В приложении был реализован сканер штрихкодов, позволяющий быстро узнать, какие товары подлежат кэшбеку. Теперь не нужно спрашивать продавцов в магазине – вы можете сделать это самостоятельно.
Алгоритм проверки товара в магазине:
- Откройте приложение "Действие".
- На главном экране выберите "Национальный кэшбек".
- Нажмите на значок сканера.
- Разрешите добавить доступ к камере.
- Просканируйте штрихкод товара.
После сканирования приложение уведомляет, что выбранный вам товар является частью программы "Национальный кэшбек".
Пока что украинцы могут "вернуть" 10% стоимости товара в рамках программы "Национальный кэшбек". Однако общая сумма кэшбека не может превышать 3000 гривен в месяц.
Напомним, что в 2024 году Украина столкнулась с неурожайным сезоном картофеля из-за неблагоприятных погодных условий и это привело к значительному повышению цен на этот популярный овощ, в несколько раз превышающий уровень 2023 года.
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