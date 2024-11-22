Также президент имеет право наложить вето на документ, и в таком случае даже при поддержке парламента закон не вступит в силу.

В Украине планируется изменить правила использования земельных участков во время военного положения.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кабинет Министров одобрил новый законопроект, обеспечивающий возможность временного принудительного лишения прав граждан на землю, находящуюся в частной собственности, с назначением строительства инженерно-технических и фортификационных сооружений.

Документ также имеет возможность:

отмена этого ограничения;

выкупа или принудительного отчуждения земельного участка или его части.

Кроме того, законопроект предлагает размещение личных правил временного принудительного оформления права пользования землей, в частности:

составление акта о таком оформлении;

определение порядка принятия решения об отмене ограничения;

процедуры выкупа участка или его части.

Как известно, принят проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пользования земельными участками, необходимыми для строительства и содержания военных инженерно-технических и фортификационных сооружений в условиях правового режима военного положения". Однако следует подчеркнуть, что утверждение законопроекта правительством не означает его автоматического внедрения. Для реализации этих норм документ должен быть поддержан депутатами Верховной Рады и подписан президентом.

Депутаты могут внести изменения в законопроект или вернуть его обратно в Кабмин. Также президент имеет право наложить вето на документ, и в таком случае даже при поддержке парламента закон не вступит в силу.

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