В Украине планируется изменить правила использования земельных участков во время военного положения.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Кабинет Министров одобрил новый законопроект, обеспечивающий возможность временного принудительного лишения прав граждан на землю, находящуюся в частной собственности, с назначением строительства инженерно-технических и фортификационных сооружений.
Документ также имеет возможность:
- отмена этого ограничения;
- выкупа или принудительного отчуждения земельного участка или его части.
Кроме того, законопроект предлагает размещение личных правил временного принудительного оформления права пользования землей, в частности:
- составление акта о таком оформлении;
- определение порядка принятия решения об отмене ограничения;
- процедуры выкупа участка или его части.
Как известно, принят проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пользования земельными участками, необходимыми для строительства и содержания военных инженерно-технических и фортификационных сооружений в условиях правового режима военного положения". Однако следует подчеркнуть, что утверждение законопроекта правительством не означает его автоматического внедрения. Для реализации этих норм документ должен быть поддержан депутатами Верховной Рады и подписан президентом.
Депутаты могут внести изменения в законопроект или вернуть его обратно в Кабмин. Также президент имеет право наложить вето на документ, и в таком случае даже при поддержке парламента закон не вступит в силу.
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