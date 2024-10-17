В результате расторжения деловых отношений зарплатная карта была заблокирована вместе с находившимися на ней "целевыми средствами".

"ПриватБанк" прекращает деловые отношения с клиентами во время войны - украинцы выражают обеспокоенность тем, что банк не обращает внимания на блокирование заработной платы.

Об этом говорится на портале "Минфин" .

Клиент "ПриватБанка" из Хмельницкой области сообщил, что банк разорвал с ним деловые отношения, не отправив ни предупреждения или запроса о предоставлении данных о происхождении средств. Мужчина даже не знает, почему его лишили доступа к собственным деньгам.

На вопрос о причинах разрыва сотрудничества ему посоветовали написать письмо в банк. Клиент "ПриватБанка" отметил, что имеет впечатление, будто вернулся в 20 век, когда все общались только по почте.

В результате расторжения деловых отношений его зарплатная карточка была заблокирована вместе с находившимися на ней "целевыми средствами".

"Зарплату снять невозможно, хотя это "целевые средства", заявление один раз написал, потом додумался после выходных позвонить и уточнить статус — мне отвечают "заявка отклонена, уточняйте в отделении", пришел в отделение — оказывается сотрудник не сделал идентификацию… Но это пол беды, никто же не звонит и не говорит, что отклонена, так же никто не звонил из банка, что счет заблокирован", - написал клиент "ПриватБанка".

Клиент "ПриватБанка" обеспокоен таким отношением государственного банка к своим гражданам во время войны. Финансовое учреждение блокирует средства без предварительного уяснения жизненных обстоятельств людей, вынужденных выживать в условиях военного положения.

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