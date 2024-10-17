Большой украинский банк упростил переводы по реквизитам IBAN, что позволяет клиентам избегать ограничений на переводы недавно установленных карт.

Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

Речь идет о Monobank. С 1 октября 2024 года в Украине вступили в силу новые ограничения на переводы между карточками физических лиц (P2P или C2C). Национальный банк Украины установил лимит в 150 тысяч гривен в месяц для всех исходящих переводов по карточкам.

Это ограничение усложнило процесс переводов для многих пользователей банковских услуг. Однако банки быстро нашли способы легально обойти эти ограничения, используя международные банковские реквизиты IBAN.

Олег Гороховский сообщил, что пользователи Monobank могут теперь без труда совершать переводы с помощью IBAN. При этом банк сделал процесс еще более удобным: при выполнении платежа автоматически подтягиваются контакты владельца счета, что значительно упрощает переводы. Пользователи также могут добавлять в список избранных тех, с кем они регулярно проводят транзакции, что облегчает дальнейшие операции.

ПриватБанк также предоставляет своим клиентам возможность производить платежи по IBAN. В приложении Приват24 пользователи могут легко выбрать формат перевода через IBAN, заполнив необходимые реквизиты. Для этого необходимо ввести номер счета получателя в формате IBAN и подтвердить платеж.

Переводы по реквизитам IBAN доступны не только для международных операций, но и для переводов внутри страны. Это позволяет обойти ограничения на карточные транзакции и переводить большие суммы без каких-либо лимитов.

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