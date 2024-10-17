На сегодняшний день, не смотря на войну, ракетные и «шахедные» обстрелы, а также блекауты, энергетические компании все равно взимают задолженность с должников.

В скором времени начнется сезон холодов, и украинцы столкнутся с проблемой задолженности за жилищно-коммунальные услуги, имеющие неуплаченные долги, рискуют остаться без света и тепла.

Адвокат Станислав Лифлянчик рассказал, чего ждать должникам в отопительный сезон.

"Несмотря на войну, ракетные и «шахедные» обстрелы, а также блекауты, энергетические компании все равно взимают задолженность с должников и отключают абонентов от поставки коммунальных услуг. Поэтому, учитывая, что сезон отопления зимой будет достаточно сложный, с должниками будут вести себя без компромисов и цинично. Чтобы не стать жертвой этого, необходимо выполнить несколько советов", - пояснил эксперт.

В первую очередь рекомендуется обратиться к поставщику услуг с заявлением о реструктуризации долга и начать его погашение. В большинстве случаев энергетические компании готовы идти на встречу и удовлетворяют следующие запросы. Так что если должник предлагает платить по частям, кредитор, как правило, соглашается.

Ситуация другая, если поставщик коммунальных услуг начислил долг без оснований. Несправедливо платить за то, что вы не потребляли. В таком случае следует собрать документы, подтверждающие вашу правоту (показания счетчиков, акты, подтверждение уплат и т.п.), составить заявление о перерасчете задолженности, добавить в него собранные материалы и подать все это непосредственно в энергетическую компанию.

Адвокат подчеркнул, что важно, чтобы на заявлении была поставлена ​​отметка о принятии документов. Если вы посылаете заявление по почте, его следует оформить как ценное письмо с описанием вложения.

Он отметил, что коммунальные компании часто нарушают закон и манипулируют прекращением предоставления услуг. Например, если у человека нет долга, но его отключили от газа, единственным законным решением является подача судебного иска с требованием признать действия незаконными и обязать компанию подключить газ.

Источник: 24Канал.

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