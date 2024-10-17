"ПриватБанк" готовит ряд тарифных изменений для украинских клиентов уже с 1 ноября – стало известно, кого это касается.

ПриватБанк планирует внести изменения в тарифы для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) – в частности, с 1 ноября банк намерен отменить несколько комиссий.

Об этом сообщил член правления ПриватБанка Евгений Заграев, передает "Минфин".

В Тарифном пакете IT Expert будет: отменена комиссия за расчетно-кассовое обслуживание; частично отменена комиссия по P2P-переводам для премиальных карт.

Кроме того, планируется отмена комиссии в 0,5% (максимум 50 гривен) для самозанятых фрилансеров и группы ФЛП ИТ до 49 человек. "Для всех ФЛП ИТ эта комиссия не тарифицируется", - отметили в банке.

В пакете РКО Тарифный пакет IT Expert будет отменена комиссия в 1% за снятие наличных денег. "Эта комиссия также не тарифицируется", - добавили в ПриватБанке.

В продукте Работа с ВЭД с 1 октября 2024 по 31 марта 2025 не будет комиссии за валютно-обменные операции, а стоимость SWIFT-платежей составит 10 долларов независимо от суммы.

"Бесплатное обслуживание действует в течение 6 месяцев с первой валютной операции в рамках тарифов 'Бизнес ПРО', 'Бизнес Комфорт' и 'Бизнес Стандарт'. Эта акция доступна новым клиентам или тем, кто не пользовался валютными счетами более 180 дней", - рассказали в банка.

С 1 ноября в продукте РКО не будет комиссии по обслуживанию счета в течение первых 3 месяцев для предпринимателей, которые откроют счета через онлайн-каналы, в частности: сайт банка; Приват24; Дія.

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