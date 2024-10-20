Была создана рабочая группа для разработки новых образцов, и ожидается, что они появятся в обращении совсем скоро.

В Украине после окончания войны Национальный банк планирует выпустить новые монеты.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

По информации НБУ, в обращении поступят обновленные монеты номиналом одна и две гривны с новым дизайном и формой.

Проблемы с монетами этих номиналов стали очевидны с момента их введения в конце 2018 года, когда они заменили бумажные купюры. Монеты для украинцев оказались слишком похожими по размеру и дизайну, что повлекло за собой путаницу как среди потребителей, так и кассиров в магазинах. Это привело к многочисленным жалобам, особенно пожилым людям, которым было трудно их отличить.

В этой связи, в 2021 году Нацбанк решил обновить дизайн монет. Была создана рабочая группа для разработки новых образцов, и ожидается, что они появятся в обращении совсем скоро. Однако из-за войны эти планы отложили до завершения боевых действий в Украине.

В НБУ также отмечают, что обновление дизайна наличных — это обычная практика для центральных банков мира. Обычно такие изменения происходят каждые 7-10 лет для повышения защиты банкнот и монет.

Что касается нового вида монет номиналом одна и две гривны, их дизайн остался неизвестен. Возможно, его обсудят с общественностью перед выпуском.

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