Руководителя лесхоза, его жену и трех инженеров обвиняют в подлоге документов, завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Сотрудники ДБР совместно с СБУ завершили досудебное расследование в отношении руководителя государственного предприятия «Славское лесное хозяйство».

Подробности сообщила пресс-служба ГБР.

На одном из участков госпредприятия находится так называемый дом лесника. После реконструкции, выполненной на средства госпредприятия, площадь здания превысила 200 кв. м, а общая стоимость земли и сооружения составила более 3 млн. гривен.

Чиновник, который также является депутатом и председателем постоянной комиссии по вопросам землепользования поселкового совета Славской объединенной территориальной громады, решил присвоить эту усадьбу и землю в курортном районе.

С этой целью он обратился в поселковый совет от имени своей жены с просьбой о получении разрешения на изготовление проекта землеустройства. Землю лесхоза супруги планировали получить якобы для ведения личного хозяйства.

После положительного решения сельсовета он привлек трех инженеров-землеустроителей для изготовления документа. Однако при подготовке проекта инженеры «забыли» указать, что земля и расположенное на ней здание принадлежат лесхозу.

На основе этого поддельного проекта сельсовет предоставил землю жене чиновника. Однако зарегистрировать право собственности на землю фигуранты затруднились, поскольку их разоблачили правоохранители.

Руководителя лесхоза, его жену и трех инженеров обвиняют в подлоге документов, завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группы лиц, а также в служебном подлоге (ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч .ст. 5 ст. Санкция этих статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

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