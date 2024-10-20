В результате 14 офицеров запаса исключены без законных оснований, а также получено разрешение на выезд за границу.

На Волыни судили работника территориального центра комплектования (ТЦК), который безосновательно исключал мужчин из военного учета, в том числе 14 офицеров запаса.

Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Как стало известно, военный занимал должность начальника мобилизационного отделения в одном из ТЦК. В период с апреля 2022 по февраль 2023 он передал своему руководителю данные по запасу офицеров, подлежащих исключению из учета.

В результате 14 офицеров запаса исключены без законных оснований, а также получено разрешение на выезд за границу. Однако такое решение должно быть утверждено региональной ВЛК, чего не было сделано, из-за чего документы были оформлены неправильно.

На суде работник ТЦК признал свою вину, после чего был осужден за небрежное отношение к службе и назначен штраф в размере 17 тысяч гривен.

Напомним, что в центре Одессы, на известной Дерибасовской улице, состоялся масштабный рейд работников Территориального центра комплектования.

Это мероприятие проходило в рамках выполнения мобилизационного законодательства. Работники ТЦК и СП посетили публичные места и заведения питания. По словам Братчука, работники ТЦК проверяли документы у посетителей заведений и пытались выявить лиц, подпадающих под мобилизацию.

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