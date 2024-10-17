"Нафтогаз" отказывается поставлять газ без предварительной оплаты, и местные власти в разных городах вынуждены принимать непопулярные решения

В некоторых украинских городах возникла головокружительная проблема, в частности, отопительный сезон под угрозой - все это произошло из-за долгов потребителей.

Об этом сообщил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире Ранок.LIVE.

Он сообщил, в некоторых украинских городах в домах может быть холодно, в частности, в Светловодске Кировоградской области, отопительный сезон оказался под угрозой из-за долгов потребителей.

Попенко сообщил, что ситуация в Светловодске критическая из-за задолженности населения перед частной теплоснабжающей компанией.

Он отметил, что "Нафтогаз" отказывается поставлять газ без предварительной оплаты, и местные власти в разных городах вынуждены принимать непопулярные решения, такие как отключение домов от тепла. Такие случаи уже имели место раньше в Днепре.

Кроме того, следует напомнить, что Украина готовится к возможным массированным российским ударам с началом отопительного сезона, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко.

"С началом отопительного сезона можно ожидать активизации российских атак на энергетический сектор", - заявил Литвиненко во время открытия выставки "Энергетика в промышленности-2024" в Киеве. Он также подчеркнул, что украинская энергетика в ходе войны продемонстрировала способность внедрять инновационные решения.

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