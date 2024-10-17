В социальных сетях появилось видео, на котором зафиксирована стычка между водителем и людьми в военной форме в Беляевке, однако представители территориального центра комплектования ( ТЦК ) утверждают, что водитель спровоцировал конфликт.
Об этом информируют в Одесском областном ТЦК и СП .
По информации Одесского областного ТЦК и СП, на видео видно, как военные проверяют автомобиль. Водитель пытается сесть обратно в машину и между ними возникает конфликт. В ТЦК объяснили, что проверка заключалась в выяснении наличия военно-учетных документов.
«По законному требованию гражданин отреагировал агрессивно: отказался показать документы, закрывшись в кабине автомобиля, оскорбительно высказывавшись в адрес военных и даже ударил одного из них», — отмечают в сообщении.
После этого военнослужащие задержали правонарушителя и вызвали полицию.
Каковы последствия препятствования деятельности ТЦК?
Препятствие законной деятельности Вооруженных сил Украины или других военных формирований в период военного положения может наказываться в соответствии со статьей 114-1 Уголовного кодекса. Согласно этой статье предусмотрено наказание в виде проявления свободы от 5 до 8 лет.
Напомним, что в Одесской области у мужчины произошло нападение эпилепсии, когда подошли из военкомата.
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