Предпринимателя из Конотопа Сумской области, который в Закарпатье препятствовал работе работников ТЦК, однако суд назначил ему мизерное наказание.

Об этом говорится в постановлении Межгорского районного суда Закарпатской области.

Бизнесмен из Сумщины совершил нападение на работников Хустского районного территориального центра комплектования в Закарпатской области.

24-летний предприниматель пытался помешать военным забрать другого гражданина. Он пояснил, что прибыл в Межгорье вместе с женой и наемным работником 1988 года из Конотопа, Сумской области.

В поселке Межгорье их остановили сотрудники местного ТЦК и СП на КПП "Торунь" для проверки военно-учетных документов. Один из граждан был задержан из-за отсутствия документа, подтверждающего его военный учет.

Предприниматель начал препятствовать работникам ТЦК: возле помещения центра он пытался остановить служебный транспорт, открыв водительскую дверь, и приставал к нему за одежду и руль автомобиля.

В то же время находившийся в этом автомобиле задержанный пытался помешать водителю: он выключил коробку передач, вырвал ключи из замка зажигания и дважды ударил ими по лобовому окну, пытаясь выйти из салона.

Предприниматель обнаружил раскаяние за свои действия. Судья Владимир Кривко, рассмотрев дело, признал его виновным в мелком хулиганстве и назначил штраф в размере семи тысяч рублей, что составляет 119 гривен. Кроме того, закарпатец должен уплатить 605 гривен судебного сбора.

Последние новости в Украине:

В Украине разгорелся конфликт между беременной и представителем ТЦК, видео: "Они здесь заодно все абсолютно".

Положили в собственные карманы 34 миллиона из бюджета Днепра: чиновники горсовета нанесли ущерб.

Чиновник городского совета разбогател благодаря коррупционной схеме: использовал свое служебное положение.