В Украине вступят в силу новые правила дорожного движения, о которых водители должны быть уведомлены.

Об этом отмечает Алексей Белошицкий, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции.

С приближением зимнего сезона на всех автомобильных дорогах страны с ноября будет установлено ограничение скорости до 50 км/ч. Это касается даже тех участков, где летом действовало повышенное ограничение до 80 км/ч.

Он напомнил, что согласно пункту 12.8 ПДД, изменение скоростного режима зависит от времени года. В некоторых городах, в частности, в Киеве и Днепре, на тех участках, где это предусмотрено условием безопасности дорожного движения, ранее устанавливались знаки, позволяющие движение со скоростью 80 км/ч в летний период. Однако это время уже истекает, и с 1 ноября эти знаки будут заменены на стандартные, ограничивающие скорость до 50 км/ч. Таким образом правила остаются неизменными, но зима предусматривает новые ограничения для дорожного движения.

Напомним, что Пенсионный фонд Украины разъяснил для определенных категорий украинских пенсионеров, целесообразно ли переходить с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту.

Согласно статье 10 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» человек, имеющий право на разные виды пенсий.