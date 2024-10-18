Скандал между работниками ТЦК и женщинами произошел в селе Большие Комяты в Береговском районе Закарпатской области.

В Закарпатской области разразился скандал между женщинами и работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Об этом сообщил журналист Виталий Глагол.

Как уточнил журналист Виталий Глагола, скандал между работниками ТЦК и женщинами произошел в селе Большие Комяты в Береговском районе Закарпатской области.

В соцсетях распространили видео, где видно, как женщины пытались перекрыть въезд микроавтобуса, в котором находились военные. Женщины угрожали разбить служебный автомобиль камнями, а также пытались ударить одного из служащих.

"Произошел инцидент, во время которого женщины перекрыли дорогу, напали на сотрудника ТЦК и попытались перевернуть их автомобиль", - говорится в сообщении.

Представитель Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области Анна Дан отметила, что это уже второй случай за четыре дня, когда женщины атакуют автомобиль военных.

По факту инцидента открыто два уголовных производства: одно по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), другое по статье 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ). Она также сообщила, что полицейским удалось установить всех участников инцидента, и сейчас идет досудебное расследование.

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