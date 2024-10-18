Мобилизация в Украине продолжается, существует определенное количество украинцев, которые не будут служить в определенных условиях.

В Волынском Территориальном центре комплектования напомнили о требовании к военнообязанным и объяснили, что при определенных условиях они не будут служить.

Об этом заявил заместитель руководителя Волынского областного ТЦК и СП полковник Дмитрий Маруха.

Так, военнообязанные, имеющие право на отсрочку при мобилизации в Украине, должны предоставить все необходимые документы, если это будет сделано, они не будут проходить военную службу. Маруха также отметил, что по статистике Волынская область демонстрирует самый высокий процент обновления данных военнообязанных.

Он подчеркнул, что военнообязанные, имеющие право на отсрочку, могут избежать службы, если подадут заявление и предоставят необходимые документы. "Главное - это предоставить все документы", - отметил Маруха.

Кроме того, он сообщил, что в Волынской области уже начали посылать повестки военнообязанным мужчинам через "Укрпочту".

Напомним, что по вооруженным силам Украины постоянно необходимо пополнение, поэтому военнообязанные должны выполнить свой гражданский долг.

Все военнообязанные, в том числе имеющие право на отсрочку, должны быть готовы к возможности мобилизации. Сотрудник ТЦК Андрей Мороз отметил, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) выполняют задачи, которые им поставило государственное руководство. Они должны производить мобилизацию, поскольку без этого невозможно завершить войну.

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