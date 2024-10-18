По его словам, усталость вызывает расконцентрацию на позициях и может привести к некоторой дерзости.

Отсутствие ротаций существенно влияет на боеспособность украинской армии - моральное состояние подразделений, длительно не изменяющихся, настолько снижено, что они не могут эффективно сопротивляться противнику.

Об этом боевой медик бригады "Азов" на позывной "Око" рассказал в эксклюзивном интервью TSN.

Он вспомнил, что российские оккупанты, взятые в плен бойцами ВСУ в Серебрянском лесничестве, рассказывали, что каждые три месяца у них были ротации личного состава. А в украинской армии в это время ротаций нет. К примеру, "Азов" зашел на год в Серебрянское лесничество, сейчас он на Торецком направлении.

По его словам, усталость вызывает расконцентрацию на позициях и может привести к некоторой дерзости. Военные начинают пренебрегать правилами личной безопасности, что в результате приводит к травмированию личного состава.

"Очень часто делать что-то более осторожное — это дольше и энергозатратнее. Ты плохо питаешься, регулярно не высыпаешься и постоянно живешь в этом ритме, ты начинаешь привыкать к происходящему вокруг и неосторожно вести себя. Ну и были случаи, когда в подразделениях моральное состояние был настолько подавлен, что они не могли адекватно сопротивляться и вести бой при том, что их количество на позициях, их количество вооружения позволяли сопротивляться противнику", — рассказал боевой медик.

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