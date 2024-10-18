Возникла неприятная ситуация перед состоявшимся во Львове матчем между "Шахтером" и ЛНЗ - болельщиков, которые стремились поддержать пленных бойцов "Азова", не допустили на стадион.

Об этом сообщает Telegram-канал The Rusich Diaries.

Стало известно, что болельщики клуба ЛНЗ ( украинский футбольный клуб из города Черкассы) на каждом матче УПЛ напоминают о сотнях защитников Украины из "Азова" и других бригад, до сих пор находящихся в российском плену. Однако фанатам запретили проходить на "Арену Львов" с плакатами, посвященными героям Украины.

Шестого октября стюарды не пропустили болельщиков, традиционно принесших трафареты и плакаты с надписью "Free Azov". Охрана и работники арены объяснили запрет тем, что фанаты могут "начать их поджигать".

Пока не было никаких других объяснений, хотя основной баннер "free Mariupol defenders" все же пропустили, но заставили его долго рассматривать. В результате болельщики опоздали к началу матча.

Молодые фанаты ЛНС смогли акцентировать внимание на важной теме, используя кричалки, но общий настрой был испорчен. После обсуждения один из работников спросил: "А что, вы из Мариуполя?" Он считал, что об этой мучительной теме могут думать только жители Мариуполя.

"Настроение испортилось, потому что казалось мы находимся в патриотическом городе — во Львове. Казалось идет Самая масштабная война со времен второй мировой. Казалось весь мир знает подвиг Азовцев. Однако администрация одного из крупнейших стадионов Украины считает целесообразным не допускать молодежь с картонными плакатами с плакатами, а с болезненными лозунгами, которые раздаются далеко за пределами нашего государства", - добавили болельщики.

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