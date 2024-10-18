Боевой медик бригады "Азов" с позывным "Око" признался, что не удовлетворен мобилизацией в Украине и привел яркий пример.

Большинство гражданских украинцев не желает уступать территории России, но и не готовы активно участвовать в войне и игнорируют мобилизацию.

Об этом в интервью TSN.ua рассказал боевой медик бригады "Азов" с позывным "Око".

Военный признался, что не удовлетворен мобилизацией в Украине. Медик привел пример, что иногда смотрят какие-то новостные группы, и там была новость о том, что какой-то западный политик говорит, что Украине, возможно, придется уступить какие-то территории для прекращения огня.

Боевой медик бригады заметил, что там около 20 тысяч реакций недовольных, возмущенных. Затем проходит несколько дней и поднимается разговор в этой же группе о вероятном снижении мобилизационного возраста, и там такое же количество недовольных реакций.

"Я просто не понимаю, как тогда люди собираются не отдавать какие-то территории на уступки, но при этом они не хотят принимать непосредственное участие в боевых действиях. Оно, к сожалению, так не работает", - говорит боевой медик.

Также он рассказал, что отсутствие ротаций существенно влияет на боеспособность украинской армии - моральное состояние подразделений, длительно не меняющихся, настолько снижено, что они не могут эффективно сопротивляться противнику.

По его словам, усталость вызывает расконцентрацию на позициях и может привести к некоторой дерзости. Военные начинают пренебрегать правилами личной безопасности, что в результате приводит к травмированию личного состава.

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