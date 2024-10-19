Шевченковский районный суд Киева принял, что Сбербанк не должен выплачивать компенсацию, ведь пенсионерка самостоятельно предоставила мошенникам свои данные.

Об этом пишет Судебная власть Украины.

Согласно материалам дела, женщина обратилась в банк для получения электронной цифровой подписи. Она утверждала, что помощь оказывал старший экономист банка, действовавший следующим образом:

  • нашел в Telegram "Ощадбот";
  • ввел номер мобильного телефона женщины и последние четыре цифры ее карты;
  • дважды ввел код SMS для идентификации.

Именно эти действия позволили мошенникам изменить пин-код карты. Позже экономист уточнил, что цифровой ключ будет сформирован через Viber.

мошенники

Впоследствии пенсионерка обнаружила, что с ее счета исчезло:

  • 21,5 тысяч гривен – переведено на другую карту;
  • 4,9 тысяч гривен – похищено со счета другого клиента.

Сбербанк отверг аргументы женщины, подчеркнув, что она сама передала свои данные мошенникам. Суд также отметила, что нет доказательств участия сотрудников банка в мошеннических действиях. Кроме того, истица не потребовала допроса банковского работника.

мошенник

Напомним , что в Одесской области мошенники организовали фиктивное предприятие, через которое обманули людей, продавая несуществующие тракторы.

Как сообщает издание "Бессарабия INFORM", двое мужчин обратились в полицию после того, как сделали заказ на предприятии в городе Килия. Позже оказалось, что они заплатили немалые суммы мошенникам, потому что больше не смогли связаться с продавцами.

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