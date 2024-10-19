Сбербанк отверг аргументы женщины, отметив, что она сама передала свои данные мошенникам.

Шевченковский районный суд Киева принял, что Сбербанк не должен выплачивать компенсацию, ведь пенсионерка самостоятельно предоставила мошенникам свои данные.

Об этом пишет Судебная власть Украины.

Согласно материалам дела, женщина обратилась в банк для получения электронной цифровой подписи. Она утверждала, что помощь оказывал старший экономист банка, действовавший следующим образом:

нашел в Telegram "Ощадбот";

ввел номер мобильного телефона женщины и последние четыре цифры ее карты;

дважды ввел код SMS для идентификации.

Именно эти действия позволили мошенникам изменить пин-код карты. Позже экономист уточнил, что цифровой ключ будет сформирован через Viber.

Впоследствии пенсионерка обнаружила, что с ее счета исчезло:

21,5 тысяч гривен – переведено на другую карту;

4,9 тысяч гривен – похищено со счета другого клиента.

Сбербанк отверг аргументы женщины, подчеркнув, что она сама передала свои данные мошенникам. Суд также отметила, что нет доказательств участия сотрудников банка в мошеннических действиях. Кроме того, истица не потребовала допроса банковского работника.

Напомним , что в Одесской области мошенники организовали фиктивное предприятие, через которое обманули людей, продавая несуществующие тракторы.

Как сообщает издание "Бессарабия INFORM", двое мужчин обратились в полицию после того, как сделали заказ на предприятии в городе Килия. Позже оказалось, что они заплатили немалые суммы мошенникам, потому что больше не смогли связаться с продавцами.

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