Шевченковский районный суд Киева принял, что Сбербанк не должен выплачивать компенсацию, ведь пенсионерка самостоятельно предоставила мошенникам свои данные.
Об этом пишет Судебная власть Украины.
Согласно материалам дела, женщина обратилась в банк для получения электронной цифровой подписи. Она утверждала, что помощь оказывал старший экономист банка, действовавший следующим образом:
- нашел в Telegram "Ощадбот";
- ввел номер мобильного телефона женщины и последние четыре цифры ее карты;
- дважды ввел код SMS для идентификации.
Именно эти действия позволили мошенникам изменить пин-код карты. Позже экономист уточнил, что цифровой ключ будет сформирован через Viber.
Впоследствии пенсионерка обнаружила, что с ее счета исчезло:
- 21,5 тысяч гривен – переведено на другую карту;
- 4,9 тысяч гривен – похищено со счета другого клиента.
Сбербанк отверг аргументы женщины, подчеркнув, что она сама передала свои данные мошенникам. Суд также отметила, что нет доказательств участия сотрудников банка в мошеннических действиях. Кроме того, истица не потребовала допроса банковского работника.
Напомним , что в Одесской области мошенники организовали фиктивное предприятие, через которое обманули людей, продавая несуществующие тракторы.
Как сообщает издание "Бессарабия INFORM", двое мужчин обратились в полицию после того, как сделали заказ на предприятии в городе Килия. Позже оказалось, что они заплатили немалые суммы мошенникам, потому что больше не смогли связаться с продавцами.
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