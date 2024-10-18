На судебное заседание пришла мать обвиняемого в качестве свидетеля, она подтвердила, что сына забрали в ТЦК и ВЛК.

В Харькове мужчину привезли в территориальный центр комплектования с ВЛК в состоянии алкогольного опьянения – после этого он вернулся домой, выключил мобильный телефон и не явился в ТЦК.

Об этом говорится в приговоре суда.

В материалах дела отмечается, что мужчина был направлен на медкомиссию в состоянии алкогольного опьянения. Через полчаса он прошел анализы и военно-врачебную комиссию, после чего получил повестку для явки в учебный центр, но она осталась в территориальном центре комплектования (ТЦК). Во время медицинского осмотра мужчина сообщил врачам о наличии эпилепсии, но они не обратили на это внимания.

В результате военнообязанный не явился на отправку, утверждая, что не может выполнять воинскую обязанность из-за состояния здоровья и не видит себя в роли солдата. Он также рассказал, что после МРТ медики сказали, что его эпилептические приступы связаны с употреблением алкоголя, который он потребляет примерно дважды в неделю.

На судебное заседание пришла мать обвиняемого в качестве свидетеля. Она подтвердила, что сына забрали в ТЦК, когда он был пьян. По ее словам, после прохождения ВЛК он выключил телефон и не явился в ТЦК.

Женщина также отметила, что у ее сына эпилептические приступы начались 5 лет назад после смерти отца, и он обращался к нескольким врачам, в том числе в психбольницу.

После выслушивания всех показаний суд принял решение о проведении судебно-психиатрической экспертизы, которая подтвердила, что у мужчины хроническое психическое заболевание в виде алкогольной зависимости.

В результате суд пришел к выводу, что исправление этого лица без изоляции от общества невозможно, поэтому назначил ему наказание в виде заключения на три года и шесть месяцев.

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