Холоднее всего будет на востоке страны, дневная температура будет колебаться в пределах +7...+9°С, а максимальная не превысит +11°С.

В Украине в пятницу, 18 октября, прогнозируют заморозки в регионах и дожди на востоке страны, однако потепление уже не за горами.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале.

Прогноз на 18 октября

По словам Диденко, над Украиной ожидается антициклон, который принесет заморозки во все регионы.

" Разве что восток и юго-восток воздержатся от "минусов" из-за облачности, которую забросит от вторичных атмосферных фронтов ", - уточнила синоптик.

Холоднее всего будет на востоке страны, дневная температура будет колебаться в пределах +7...+9°С, а максимальная не превысит +11°С.

На юге и западе ожидается от +10 до +13°С, а в Закарпатской области столбики термометров поднимутся до +16°С.

Также дожди могут добраться до восточных районов, в районе Днепра и в Запорожской области.

«Подавляющая часть территории Украины будет под влиянием сухой антициклонической погоды» , — добавила Диденко.

Прогноз для Киева на 18 октября

В Киеве в пятницу, 18 октября, ожидается сухая и холодная погода. Ночью температура снизится до +1...+3°С, а в окрестностях города возможны заморозки. Днем воздух прогреется до +9°С.

Синоптик порадовала, что с 21 октября во многих областях Украины ожидается приятное потепление при температурах от +13 до +17°С.

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