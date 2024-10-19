На суде мужчина признался в своем поступке, объяснив, что не прибыл из-за страха перед военной службой и опоздания на автобус.

В Ратном, что на Волыни, мужчина, больной гепатитом, проигнорировал боевую повестку от Территориального центра комплектования (ТЦК) и признал свою вину.

Об этом сообщил Zaxid.net со ссылкой на Реестр судебных решений.

Речь идет о лице, которое после прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК), которое признало его годным к службе в Вооруженных силах Украины, не явилось в ТЦК в определенный срок.

На суде мужчина признался в своем поступке, объяснив, что не прибыл из-за страха перед военной службой и опоздания на автобус. Он также сказал, что болеет хроническим гепатитом с начала 2000-х, но из-за финансовых трудностей не получает лечения. Несмотря на это, он не оспаривал решение ВЛК о своей пригодности к военной службе.

Суд подтвердил наличие у мужчины диагноза - хронический персистирующий гепатит в стадии ремиссии, что не является основанием для отсрочки от мобилизации.

По результатам рассмотрения дела суд признал его виновным в уклонении от мобилизации и приговорил его к трем годам лишения свободы.

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