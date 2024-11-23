В Украине продлена экспериментальная субсидия на твердое топливо, в частности на дрова, поэтому граждане получат финансовую поддержку.
Об этом пишет 24 канал.
Субсидия на дрова
В 2023 году в Украине был начат экспериментальный проект, направленный на обеспечение дровами населения, не имеющего доступа к газу для печного отопления. Эта инициатива продлена на отопительный сезон 2024-2025 годов.
Размер субсидии на покупку твердого печного бытового отопления составляет 16234 гривен в год на семью.
Важно! Льготные категории граждан имеют право получить только 13,6 тысяч гривен.
Как получить финансовую помощь
Оформление такой субсидии происходит аналогично обычной на жилищно-коммунальные услуги. Для этого нужно:
- Обратиться в местный орган социальной защиты.
- Подать заявку на получение субсидии на дрова.
- Предоставить декларацию о доходах за прошлый год.
В некоторых случаях может потребоваться справка, подтверждающая использование печного отопления и дров для обогрева жилья.
Напомним также о том, что украинцам массово упраздняют субсидии. Если долг не будет погашен, а договор о реструктуризации не заключен, субсидию не переназначат и гражданин будет вынужден самостоятельно покрывать расходы на коммунальные услуги.
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