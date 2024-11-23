Размер субсидии на покупку твердого печного бытового отопления составляет 16234 гривен в год на семью.

В Украине продлена экспериментальная субсидия на твердое топливо, в частности на дрова, поэтому граждане получат финансовую поддержку.

Об этом пишет 24 канал.

Субсидия на дрова

В 2023 году в Украине был начат экспериментальный проект, направленный на обеспечение дровами населения, не имеющего доступа к газу для печного отопления. Эта инициатива продлена на отопительный сезон 2024-2025 годов.

Размер субсидии на покупку твердого печного бытового отопления составляет 16234 гривен в год на семью.

Важно! Льготные категории граждан имеют право получить только 13,6 тысяч гривен.

Как получить финансовую помощь

Оформление такой субсидии происходит аналогично обычной на жилищно-коммунальные услуги. Для этого нужно:

Обратиться в местный орган социальной защиты. Подать заявку на получение субсидии на дрова. Предоставить декларацию о доходах за прошлый год.

В некоторых случаях может потребоваться справка, подтверждающая использование печного отопления и дров для обогрева жилья.

Напомним также о том, что украинцам массово упраздняют субсидии. Если долг не будет погашен, а договор о реструктуризации не заключен, субсидию не переназначат и гражданин будет вынужден самостоятельно покрывать расходы на коммунальные услуги.