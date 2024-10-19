Субсидия предоставляется тем семьям, у которых расходы на коммунальные услуги превышают их обязательный платеж.

Субсидия уменьшает расходы украинских семей на оплату коммунальных услуг и каждая семья может самостоятельно рассчитывать, имеет ли она право на субсидию и каков будет ее размер.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

Как рассчитывается субсидия:

В 2024 году также согласно текущему постановлению субсидия предоставляется тем семьям, в которых расходы на коммунальные услуги превышают их обязательный платеж.

Сумма обязательного платежа индивидуальна для каждой семьи, учитывая среднемесячный доход на одного человека.

Обязательный процент платежа за коммунальные услуги домохозяйства рассчитывается по следующей формуле:

Ро = Кд/Кг×Rг, де:

Ро – доля дохода, которую семья должна заплатить за коммунальные услуги;

Кд – коэффициент дохода домохозяйства (средний доход на одного человека, разделенный на прожиточный минимум);

Кг – базовый коэффициент дохода для получения субсидии, равный двум прожиточным минимумам;

Рг – базовая норма оплаты коммунальных услуг. Во время военного положения она составляет 15% среднего дохода домохозяйства, а после его завершения увеличивается до 20%.

Эта формула позволяет рассчитывать, какую часть своего дохода каждая семья должна тратить на оплату коммунальных услуг.

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