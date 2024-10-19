На суде мужчина объяснил, что является единственным работающим в семье и вынужден был ухаживать за больной женой, тещей и тестем.

В Полтавской области мужчина уклонялся от мобилизации , аргументируя это необходимостью ухода за больными членами семьи.

Об этом стало известно из приговора суда, опубликованного в Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

Согласно материалам суда, обвиняемый, отец двоих детей, прошел военно-врачебную комиссию и получил повестку для отправки в воинскую часть. Однако в указанное время он не явился и не сообщил причины своего отсутствия.

На суде мужчина объяснил, что является единственным работающим в семье и вынужден был ухаживать за больной женой, тещей и тестем. Он также отметил, что из-за этого не смог выполнить свои обязанности по мобилизации, и выразил раскаяние.

Решение суда

Суд, рассмотрев материалы дела, признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и назначил ему три года лишения свободы. В то же время, суд решил освободить его от отбывания наказания, установив испытательный срок на один год.

Напомним , недавно в поселке Великодолинское, что в Одесской области, во время проверки документов представителями территориального центра комплектации и социального обеспечения у местного жителя произошло нападение эпилепсии.

Как сообщает на ТЦК, мужчину срочно госпитализировали, однако обстоятельства произошедшего спровоцировали бурные дискуссии в социальных сетях.