В Полтавской области мужчина уклонялся от мобилизации , аргументируя это необходимостью ухода за больными членами семьи.
Об этом стало известно из приговора суда, опубликованного в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Согласно материалам суда, обвиняемый, отец двоих детей, прошел военно-врачебную комиссию и получил повестку для отправки в воинскую часть. Однако в указанное время он не явился и не сообщил причины своего отсутствия.
На суде мужчина объяснил, что является единственным работающим в семье и вынужден был ухаживать за больной женой, тещей и тестем. Он также отметил, что из-за этого не смог выполнить свои обязанности по мобилизации, и выразил раскаяние.
Решение суда
Суд, рассмотрев материалы дела, признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и назначил ему три года лишения свободы. В то же время, суд решил освободить его от отбывания наказания, установив испытательный срок на один год.
Напомним , недавно в поселке Великодолинское, что в Одесской области, во время проверки документов представителями территориального центра комплектации и социального обеспечения у местного жителя произошло нападение эпилепсии.
Как сообщает на ТЦК, мужчину срочно госпитализировали, однако обстоятельства произошедшего спровоцировали бурные дискуссии в социальных сетях.
Последние новости Украины:
Напомним, эксперты рассказали, сколько часов зимой не будет света
Как сообщала Politeka, уже скоро стартует пенсионная реформа, украинцам готовят нововведения
Также Politeka писала, что военный рассказал правду об учебе в ВСУ