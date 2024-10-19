Если обращение будет сделано после 30 ноября, но до 1 декабря, выплаты начнут начислять с месяца подачи заявления.

Украинцы, которые не могут самостоятельно покрывать расходы по коммунальным услугам, могут получить субсидию от государства, но существует установленный конечный срок для подачи документов на эти выплаты.

Об этом сообщает 24 канал.

Подача документов на субсидию

Подать заявление на субсидию для отопительного сезона 2024-2025 можно до 30 ноября. В таком случае выплаты будут начислены задним числом с 1 октября.

Если обращение будет сделано после 30 ноября, но до 1 декабря, выплаты начнут начислять с месяца подачи заявления.

Документы можно подать через ЦНАП, Пенсионный фонд Украины или онлайн.

Напомним, что с 2023 года действует упрощенная процедура подачи заявлений. Теперь можно подать упрощенный документ, в котором указываются только члены семьи, а остальную информацию собирает ПФУ.

Однако граждане, имеющие долги за коммунальные услуги, могут остаться без субсидии. Чтобы избежать этого, нужно уплатить задолженность или заключить договор о ее реструктуризации с поставщиками.

Напомним , субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг могут прекратить, если возникает задолженность, однако после погашения долга или заключения договора о реструктуризации выплаты можно возобновить.