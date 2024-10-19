Представитель головного офиса Ощадбанка пояснил, что взыскание комиссии за неуспешные запросы предусмотрено тарифами банка, которые можно просмотреть на официальном сайте.

Одна из клиенток государственного банка " Ощадбанк " поделилась опытом, когда банк снимает комиссию при оплате через терминал.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице банка в Facebook. Комиссия в Ощадбанке.

По ее словам, списание происходит через так называемую "обработку авторизационного запроса" на сумму, превышающую остаток на счете.

По словам женщины, банк использует новую схему для получения средств от клиентов. Если на счете недостаточно средств для оплаты покупки (даже если не хватает только гривны), сделка будет отклонена, но комиссия все равно снимется.

"Представьте, на вашей карте 1000 грн, а вы пытаетесь оплатить покупку на 1001 грн. Операция не проходит, вы пробуете еще раз — и снова ошибка. За каждую попытку Ощадбанк списывает деньги в виде комиссии. Если вы сделаете несколько попыток, то несколько раз потеряете деньги", - отметила она.

Женщина выразила свое возмущение из-за того, что банк не предупреждает о таких списаниях, и клиенты узнают о них только при проверке баланса.

"Эту комиссию называют "обработкой авторизационного запроса на сумму, превышающую доступный остаток"", - подчеркнула она.

Ответ Сбербанка

Представитель головного офиса Ощадбанка пояснил, что взыскание комиссии за неуспешные запросы предусмотрено тарифами банка, которые можно просмотреть на официальном сайте. Он также привел информацию о том, что первый запрос в сутки не тарифицируется, а за каждый последующий взимается 3 гривны.

Банк рекомендует клиентам проверять баланс перед вводом суммы во избежание лишних расходов.

"Советуем бесплатно проверять остаток через приложение Ощад - это займет несколько секунд и позволит всегда знать доступную сумму для платежей", - добавили в банке.

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