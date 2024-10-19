Узнайте, избавиться от неприятного запаха без химии в холодильнике и морозильной камере, а также предотвратить его повторное появление.
Как избавиться от неприятного запаха из холодильника без химии:
- Освободите холодильник и морозильник.
Чтобы избавиться от неприятного запаха в вашем холодильнике и морозильнике, пора засучить рукава и приступить к работе. Первый шаг — освободить полки и ящики, чтобы иметь хороший обзор поверхности вашего холодильника.
После того, как все будет вынесено и размещено на столешнице, начните ревизию и уборку.
2. Очистите холодильник и морозильник.
Для начала распылите на внутренние поверхности смесь воды и уксуса или универсальное чистящее средство на растительной основе и протрите все теплым влажным полотенцем из микрофибры.
Начните сверху и двигайтесь вниз; обязательно почистите полки и ящики, а также не забудьте о боковых стенках и задней части холодильника.
3. Проверяйте все продукты питания, чтобы избавиться от неприятного запаха из холодильника без химии. Ваш холодильник и морозильник могут быть сверкающими и свободными от бактерий, но работа еще не закончена, поэтому не просто убирайте все продукты обратно в отведенное для них место.
Вместо этого проверьте состояние каждого предмета, включая приправы и другие основные продукты, такие как масло. Этот шаг имеет решающее значение: неприятные запахи в холодильнике или морозильнике возникают по многим причинам, но одним из основных источников является сама еда.
4. Составьте график уборки и проверьте температуру.
Глубокая чистка холодильника и морозильника от неприятных запахов — это рутина. Вместо того чтобы ждать мотивации от запаха, чистите холодильник каждую неделю, чтобы предотвратить появление запахов.
5. Поставьте открытую пачку пищевой соды.
В перерывах между уборками ставьте в холодильник открытую коробку с пищевой содой. Это поможет избавиться от некоторых слабых запахов еды, которые витают в холодильнике.
Источник: marthastewart.
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