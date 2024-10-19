Выполнение этих пяти шагов поможет вам избавиться от неприятного запаха из холодильника без химии.

Узнайте, избавиться от неприятного запаха без химии в холодильнике и морозильной камере, а также предотвратить его повторное появление.

Как избавиться от неприятного запаха из холодильника без химии:

Освободите холодильник и морозильник.

Чтобы избавиться от неприятного запаха в вашем холодильнике и морозильнике, пора засучить рукава и приступить к работе. Первый шаг — освободить полки и ящики, чтобы иметь хороший обзор поверхности вашего холодильника.

После того, как все будет вынесено и размещено на столешнице, начните ревизию и уборку.

2. Очистите холодильник и морозильник.

Для начала распылите на внутренние поверхности смесь воды и уксуса или универсальное чистящее средство на растительной основе и протрите все теплым влажным полотенцем из микрофибры.

Начните сверху и двигайтесь вниз; обязательно почистите полки и ящики, а также не забудьте о боковых стенках и задней части холодильника.

3. Проверяйте все продукты питания, чтобы избавиться от неприятного запаха из холодильника без химии. Ваш холодильник и морозильник могут быть сверкающими и свободными от бактерий, но работа еще не закончена, поэтому не просто убирайте все продукты обратно в отведенное для них место.

Вместо этого проверьте состояние каждого предмета, включая приправы и другие основные продукты, такие как масло. Этот шаг имеет решающее значение: неприятные запахи в холодильнике или морозильнике возникают по многим причинам, но одним из основных источников является сама еда.

4. Составьте график уборки и проверьте температуру.

Глубокая чистка холодильника и морозильника от неприятных запахов — это рутина. Вместо того чтобы ждать мотивации от запаха, чистите холодильник каждую неделю, чтобы предотвратить появление запахов.

5. Поставьте открытую пачку пищевой соды.

В перерывах между уборками ставьте в холодильник открытую коробку с пищевой содой. Это поможет избавиться от некоторых слабых запахов еды, которые витают в холодильнике.

Источник: marthastewart.

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