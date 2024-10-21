Сейчас тарифы на электроэнергию для населения значительно ниже, чем на оптовом рынке, где цена продолжает расти из-за дефицита.

Украинцев в скором времени может ожидать роста тарифов на электроэнергию .

Такую информацию озвучил председатель Совета Украинской Ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев во время эфира на День Live.

Вероятно, это произойдет уже в конце отопительного сезона, в мае следующего года, хотя обсуждения более раннего повышения уже продолжаются.

Когда и насколько могут повысить тарифы

Сейчас тарифы на электроэнергию для населения значительно ниже, чем на оптовом рынке, где цена продолжает расти из-за дефицита. Кроме того, Украина вынуждена импортировать электроэнергию из ЕС, где, в частности, в Словакии, цены очень высокие.

"На сегодняшний день действует президентский мораторий на повышение тарифов до завершения отопительного сезона. Однако этот вопрос уже обсуждается, и на решение влияют как политические, так и социальные факторы. По имеющейся у меня информации, тариф могут поднять в пределах 25-50 копеек", — сообщил Станислав Игнатьев.

Эксперт подытожил, что стоимость киловата для населения может возрасти до 4,7 грн после завершения отопительного сезона, а возможно и раньше.

Напомним , что украинцы могут оплачивать коммунальные услуги, в частности, электроэнергию, деньгами, которые накапливаются в рамках программы "Национальный кэшбек".

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