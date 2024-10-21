Россия, по словам эксперта, будет вести войну преимущественно за счет человеческих ресурсов, а не техники, поэтому нужно увеличить человеческий ресурс.

По состоянию на октябрь 2024 года, в Украине на военном учете состоят только отдельные категории женщин, однако в случае обострения боевых действий может возникнуть необходимость всеобщей мобилизации как мужчин, так и женщин.

Об этом своем интервью 24 каналу, состоявшемся 17 октября, заявил военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Коваленко рассказал, какие функции могут выполнять женщины в случае их призыва в армию.

Эксперт пояснил, что в 2025 году главной проблемой Украины будет большая численность российских военных. Россия, по словам эксперта, будет вести войну в основном за счет человеческих ресурсов, а не техники. Для победы Украине нужно будет повысить эффективность уничтожения вражеских сил. Он отметил, что если сейчас ежемесячно уничтожается 30-35 тысяч россиян, то в следующем году эта цифра должна вырасти до 45-50 тысяч.

В случае мобилизации женщин, они будут в основном заниматься задачами в тылу. "Женщин не будут привлекать к штурмовым операциям, но для выполнения важных задач в тылу их мобилизация будет необходима", — подчеркнул Коваленко.

Напомним , что недавно в поселке Великодолинское, что в Одесской области, во время проверки документов представителями территориального центра комплектации и социального обеспечения у местного жителя произошло нападение эпилепсии.

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