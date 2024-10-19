Специалисты озвучили несколько методов, которые помогут избавиться от неприятного запаха в обуви.

Один из лучших способов уменьшить неприятный запах обуви — регулярно мыть ноги с мылом и водой и менять носки.

Как избавиться от неприятного запаха обуви в домашних условиях:

Вы можете рассмотреть угольные стельки, порошки для ног и дезинфицирующие спреи.

Вы также можете попробовать поэкспериментировать с домашними средствами, такими как пищевая сода и лимонный сок, которые могут обладать дезодорирующими свойствами.

Простое мытье и высушивание ног не решит проблему полностью. Важно содержать обувь в чистоте, чтобы предотвратить появление неприятного запаха ног.

Вот несколько недорогих советов, как сохранить свежий запах обуви круглый год.

1. Чтобы избавиться от неприятного запаха обуви - меняйте обувь

Избегайте ношения одной и той же пары обуви два дня подряд, чтобы она успевала высохнуть между ношениями. Попробуйте вынуть стельки, чтобы обувь быстрее высохла.

2. Нанесите пудру для ног.

Обязательно очищайте пространство между пальцами ног, чтобы избавиться от влаги и предотвратить накопление пудры, если вы используете ее часто.

3. Дезинфицирующее средство-спрей, чтобы избавиться от неприятного запаха обуви.

Другой метод: Наполните распылитель спиртом и распылите на обувь. Как и дезинфицирующий спрей, спирт убивает бактерии .

Эти домашние стратегии могут избавить от неприятного запаха ног и обуви. Тем не менее, помните, что лучший круглогодичный метод предотвращения запаха ног — это поддерживать чистоту ног и обуви.

Источник: health.

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