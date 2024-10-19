Нет ничего вкуснее и проще, чем взять немного домашнего салата на подоконнике, узнайте, как его вырастить быстро.

Что делает выращивание листьев проще, так это то, что вы посеете правильный сорт салата в помещении на подоконнике или в хорошем солнечном месте рядом с кухней.

Выращивать из семян или начать с рассады салат — решать вам. Рассада салата — это простой способ начать, и вы сможете собирать салат в кратчайшие сроки.

Всегда поддерживайте смесь влажной, но старайтесь не переливать салат. Если вы начнете с высококачественной почвенной смеси, в ней будут все необходимые питательные вещества, чтобы салат смогл дожить до конца весны, в противном случае используйте универсальное жидкое удобрение раз в пару недель.

Вы можете собирать листья салата, как только они созреют, и если вы сделаете чистый срез выше основания растения, оно должно продолжать плодоносить. Цель состоит в том, чтобы сохранить растущий кончик (корону), срезав сначала внешние, самые зрелые листья.

Будьте осторожны, чтобы не срезать салат или не повредить растущую корону или развивающиеся листья в центре; это может означать конец вашего салата.

Выращивание салата в помещении в зимние месяцы имеет много преимуществ. Вы добавите немного зелени в дом, и вы всегда будете ее видеть, так что вы не забудете о воде и удобрении.

Еще одно преимущество выращивания салата на подоконник заключается в том, что вы избегаете конкуренции с обычными вредителями, с которыми иногда сталкиваетесь в саду.

Источник: rockypoint.

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