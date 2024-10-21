Получат выплату только те, кто в сентябре приобрел украинские товары на сумму, превышающую 2 грн.

Первую выплату в рамках программы "Национальный Кэшбэк" украинцы получат с 22 по 31 октября. Средства поступят 646378 гражданам.

Как сообщили в правительственном портале, использовать их можно на оплату различных услуг, сделать донаты на Вооруженные Силы или приобрести военные облигации.

По данным правительственного портала, государство переведет украинцам в общей сложности 37,2 млн грн, накопленных за покупки в сентябре. Кэшбек можно потратить на коммунальные, медицинские и транспортные услуги.

Получат выплату только те, кто в сентябре приобрел украинские товары на сумму, превышающую 2 грн. Именно таких потребителей насчитывается 646 378. Остальные либо не имели начислений, либо сумма была меньше этой.

Важно, что кэшбек не подлежит налогообложению. Выплаты будут производиться ежемесячно, начиная с 20 числа следующего месяца. То есть, в конце октября украинцы получат кэшбек за сентябрь, а в конце ноября – за октябрь.

Для получения кэшбека необходимо активировать карту для выплат в приложении "Действие". Те, кто это сделал, получат свои деньги в октябре. Если карта не активирована, средства все равно не исчезнут и будут выплачены в ноябре.

Кешбек в размере 10% начисляется за покупки участвующих в программе украинских товаров с максимальной суммой выплат до 3 тыс. грн в месяц. Чтобы получить кэшбек, нужно подать заявку через сайт или мобильное приложение участвующего в программе банка или обратиться в отделение банка.

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