По мнению Героя Украины, это выглядит совершенно некстати в условиях полномасштабной войны росеи против нашей страны.

Старший солдат 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Иван Черный с позывным "Берлин" выразил свое возмущение многомиллионными призами, которые получают медалисты Олимпийских игр.

Об этом Иван Черный заявил в интервью украинским СМИ.

По мнению Героя Украины, это выглядит совершенно некстати в условиях полномасштабной войны росеи против нашей страны. Как отметил воин, именно защитники государства создают условия, при которых спортсмены могут соперничать на международных турнирах и тренироваться за границей, тогда как простые украинцы собирают донать на нужды ВСУ.

"Простые граждане по копейке собирают на нужды армии, а государственные чиновники раздают сумасшедшие средства профессиональным спортсменам, которые имеют возможность заниматься своим делом, ездить на международные соревнования и в общем-то неплохо зарабатывать себе на жизнь… И эту возможность им дают ребята, которые стоят и гибнут на фронтах. Не знаю, когда у нас будет порядок.

Напомним, на Олимпийских играх в Париже Украину представляли 140 атлетов, получивших для нашей страны 12 медалей: три золотые, пять серебряных и четыре бронзовые. Это лучший результат "сине-желтых" за последние 12 лет.

Призовые для украинских спортсменов остались на уровне Токио-2020: 125 тысяч долларов за золотую медаль, 100 тысяч за серебряную и 80 тысяч за бронзовую.

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