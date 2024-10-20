Специалисты обнародовали календарь магнитных бурь на неделю с 21 по 27 октября, узнайте, какой мощности они будут.

В последнее время Солнце проявляет необычайную активность, вызвав несколько солнечных бурь, которые продолжают вызывать нарушения в магнитном поле Земли, узнайте календарь магнитных бурь на неделю с 21 по 27 октября.

По данным Центра прогнозирования космической погоды (SWPC), в разных регионах Солнца эта активность проявляется по-разному.

Стоит также отметить, что в ближайшие дни есть вероятность более умеренных вспышек, с меньшей вероятностью еще одной сильной вспышки. Солнце держит нас в напряжении!

Конец октября 2024 года предусматривает несколько магнитных бурь, во время которых стоит быть особенно внимательными к своему здоровью.

Календарь магнитных бурь на неделю с 21 по 27 октября:

21−22 октября — ожидается средняя магнитная буря, прогнозируется, что в течение этих двух дней может наблюдаться нарушение концентрации, резкие перепады настроения и усталость.

Метеозависимым людям рекомендуется избегать важных дел, много гулять на свежем воздухе и проводить время без стресса, в спокойной обстановке.

28 октября прогнозируется умеренная магнитная буря.

Кроме того, в конце октября ожидается еще одна буря средней интенсивности.

Чувствительные люди могут испытывать эмоциональное напряжение и проблемы с сердцем, поэтому следует контролировать эмоции, избегать переутомления.

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