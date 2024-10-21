В Украине уже определен перечень профессий, критически важных для функционирования инфраструктуры.

В Украине пока не создана справедливая модель экономического бронирования от мобилизации, и профессия не может быть единственным критерием для этого.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире телемарафона.

Глава государства подчеркнул, что экономическое бронирование должно быть справедливым. Задача найти единое и справедливое решение возложена на Министерство экономики и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Те модели, которые они показывали мне, они не совсем справедливы. Здесь сложно выбирать одну профессию, не выбирать другую. Другие должны быть критерии. Критерием должна быть не профессия", – говорит Зеленский.

Однако, по словам президента, в Украине уже определен перечень профессий, критически важных для функционирования инфраструктуры и обеспечения жизнедеятельности военных. В то же время вопросы других профессий остаются сложными, и найти баланс в этом вопросе нелегко.

"Военные опасаются, что будет недостаточно сил. Бизнес ставится иначе... Поэтому мне кажется, здесь пока баланса нет - нельзя просто шашкой махать", - добавил Зеленский.

Напомним, что в Украине продолжается всеобщая мобилизация и объявлено военное положение. Во время войны и в мирное время украинцы должны соблюдать правила военного учета. На военный учет призывников ставят молодые люди, которым в год приписки исполняется 17 лет.

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