Об этом рассказал СМИ начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.
По его словам, на следующей неделе валютному рынку, как и за последние несколько месяцев, будет свойственна разновекторность — курсы будут то расти, то снижаться.
Он напомнил, что в начале октября рынок находился вне присмотра Национального банка. Текущие колебания были незначительными. Однако регулятор, руководствуясь стратегическими целями, пытается сбалансировать спрос и предложение на валюту во избежание резких изменений курсов.
"Конечно, риск роста спроса на валюту является, так сказать, обратной стороной войны и реакцией рынка на макропрогнозы на 2025 год. Напомню, что средневзвешенный курс в следующем году будет на уровне 45 грн/доллар. Однако, на мой взгляд, сейчас спрос не пересекает предел допустимого. Он не такой, чтобы с ним нельзя было справиться умеренными валютными интервенциями. Именно поэтому ожидается, что на этой неделе ситуация будет копировать предыдущую неделю", - сказал банкир.
По его прогнозу, на следующей неделе коридоры допустимых валютных изменений составят 41,1-41,5 грн. за доллар и 45-47 грн. за евро на межбанковском рынке, а также 41,2-41,7 грн. за доллар и 45-47,5 грн. грн за евро на наличном рынке.
Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,3-0,5 грн. в зависимости от валюты. Средние недельные отклонения будут в пределах 2% от стартового курса недели.
То есть курсовые показатели будут то расти, то снижаться, а амплитуда изменений будет минимальной.
Источник: РБК-Украина.
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