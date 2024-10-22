На опубликованных кадрах видно, как четыре человека держат мужчину, с ног которого взлетела обувь, на проезжей части улицы.

В Сети появилось видео из одного из районов Николаева, на котором неизвестные в военной форме свергли мужчину в камуфляже и пытались его связать.

В областном ТЦК и СП прокомментировали инцидент.

На опубликованных кадрах видно, как четыре человека держат мужчину, с ног которого взлетела обувь, на проезжей части улицы. Возле них лежит скотч, а один из якобы военных держит веревку. Мужчине, лежащему на асфальте, закрывают рот.

В областном ТЦК и СП сообщили, что их работники не имеют никакого отношения к этому инциденту и надеются, что комментарии предоставят другие подразделения после проведения расследования.

"На видео отсутствует начало и финал инцидента. Предостерегаем воздержаться от поспешных выводов относительно действий снятых военнослужащих и не переносить свое недовольство на других представителей Вооруженных Сил Украины", - подчеркнули в Николаевском областном ТЦК и СП.

Напомним, что в мае 2024 года в Украине вступил в силу закон о мобилизации, согласно которому граждане должны обновить свои военно-учетные данные в течение 60 дней. Если военнообязанный не выполнит это требование, ему грозит штраф.

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