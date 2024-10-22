Недавно был обнародован рейтинг руководителей областных прокуратур с самыми высокими пенсионными выплатами - такому доходу позавидовал бы каждый.

Украинские СМИ проанализировали декларации других работников областных прокуратур в разных регионах Украины.

Рейтинг возглавляет Станислав Муратов (43 года), заместитель руководителя Харьковской прокуратуры, получивший в 2023 году 1 152 155 грн пенсии. Впервые он указал эту сумму в своей декларации за 2020 год.

Второе место занимает Андрей Кравченко (39 лет), заместитель руководителя прокуратуры Харьковщины, с пенсией 1015225 грн в 2023 году. Пенсия появилась в его декларации в 2021 году.

Третью позицию занимает Александр Фильчаков (45 лет), руководитель Харьковской областной прокуратуры, задекларировавший 823 071 грн пенсии в 2023 году. Он начал получать пенсию в 2020 году.

Четвертое место занимает Екатерина Шевцова (42 года), руководитель Черкасской областной прокуратуры, с пенсией 785435 грн за 2023 год. Впервые она указала пенсию по декларации за 2020 год.

На пятом месте Владимир Лымарь (47 лет), первый заместитель руководителя прокуратуры Харьковщины, с пенсией 714 749 грн в 2023 году. Он начал получать пенсию в 2019 году.

Владислав Грюк, заместитель руководителя прокуратуры Черниговской области, работающий в органах прокуратуры с 2000 года, получил 526 160 грн пенсии в 2023 году. В первый раз он указал эту сумму в декларации за 2018 год.

Последним представителем прокуратуры Харьковщины в рейтинге Александр Сузый (41 год), который получил 439 576 грн пенсии в 2023 году. Он впервые указал на пенсию в своей декларации за 2021 год.

Руководитель Запорожской областной прокуратуры Сергей Спильник (47 лет) получил 433 713 грн пенсии в 2023 году, начав получать ее еще в 2017 году, в возрасте 40 лет.

Андрей Рудницкий (51 год), руководитель Ровенской облпрокуратуры, задекларировал 424671 грн пенсии в 2023 году. Он впервые указал ее в своей декларации в 2017 году.

Десятку замыкает Игорь Сидоренко (46 лет), заместитель руководителя Сумской прокуратуры, впервые указавший пенсию в 406 224 грн в декларации за 2023 год.

Джерело: ЦЕНЗОР.НЕТ

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