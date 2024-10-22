Известно, что некоторые карты Monobank перестанут работать в 2025 году- были названы причины.

Банк Monobank объявил о прекращении сотрудничества с платежной системой Mastercard – до конца текущего года клиентов просят заменить свои карты на поддерживающие систему Visa.

Официального сообщения на сайте банка не было, но служба поддержки банка рассказала журналистам, что информация о прекращении сотрудничества с Mastercard достоверна.

Некоторые держатели карт Mastercard получат уведомление о необходимости их замены. Служба поддержки банка подтвердила, что информация о прекращении сотрудничества с Mastercard достоверна. Изменение было вызвано понижением межбанковской комиссии с 1,6% до 0,7%, в то время как налог на прибыль вырос с 18% до 50%. В то же время, VISA предлагает более выгодные условия сотрудничества на следующие пять лет.

Карты Mastercard будут деактивированы до начала 2025 года. Monobank предлагает некоторым клиентам перейти на карты VISA, но это не касается владельцев премиальных карт. За перевыпуск черной карты будет начисляться компенсация в 100 гривен.

Компания также отметила, что все средства будут автоматически переведены на новый счет.

Напомним, клиенты крупного украинского банка могут продолжать использовать карточку, у которой истекает срок действия, разными способами, в частности, путем ее перевыпуска.

Речь идет о "ПриватБанке". В банке отметили, что перевыпустить карту можно в любом отделении или онлайн через "Приват24". Заказать перевыпущенную карту можно с доставкой по Украине или за границу.

Источник: Технофан.

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