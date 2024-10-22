Последний месяц осени порадует украинцев неожиданно теплыми погодными условиями – в начале ноября, в том числе 31 октября и 1 ноября, температура в большинстве регионов Украины порадует.

Такие данные обнародовали в долгосрочном прогнозе метеоресурса Ventusky.

Волна теплого воздуха начнет охватывать Украину в конце октября: 31 числа на юге и юго-востоке ожидается температура до +22 градусов, а в Крыму даже +26. Осадков не прогнозируется.

Теплый атмосферный фронт накроет большую часть Украины, за исключением западных областей. В четверг, 31 октября, в Николаеве ожидается до +22, в Одессе и Кривом Роге – до +20, а в Днепре, Кропивницком и Полтаве – на несколько градусов ниже.

В пятницу, 1 ноября, теплые воздушные массы распространятся практически по всей Украине, за исключением крайней меры, в частности, Волыни, Львовщины, Прикарпатья и Буковины. На юге температура достигнет +22 в Николаевской области, +20 в Одесской области, а в центральных областях — до +18. В Киеве, а также в восточных и северных регионах температура будет ниже - до +16 градусов. Осадков не ожидается.

В субботу, 2 ноября, в Украине также прогнозируется теплая и сухая погода, с температурой от +11 до +16 градусов, при этом теплее всего будет на Закарпатье — до +19.

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