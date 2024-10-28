Инцидент произошел 28 июля 2024 г., когда военный, находясь на боевом посту в селе Усатово во время воздушной тревоги, сфотографировал экран системы ПВО «Вираж-ПВО».

Солдат из Одесской области, уроженец села Россияновка, сделал фото экрана системы ПВО и отправил его в Telegram.

Об этом стало известно по приговору Беляевского районного суда Одесской области, сообщают журналисты Новости.LIVE.

Как произошло нарушение

Инцидент произошел 28 июля 2024 г., когда военный, находясь на боевом посту в селе Усатово во время воздушной тревоги, сфотографировал экран системы ПВО «Вираж-ПВО». Снимки были переданы через мессенджер Telegram в групповой чат.

«Обвиняемый признал вину и искренне раскаялся. Он признался, что отдавал себе отчет в опасности распространения такой информации и действовал сознательно», — говорится в материалах суда.

Во время суда военный также выразил желание продолжать службу в Вооруженных силах Украины, выполняя свои обязанности перед страной.

Решение суда

Суд признал военнослужащего виновным по ч. 1 ст. 1 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционирование распространения информации с ограниченным доступом) и заменил год лишения свободы на год служебного ограничения.

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После освобождения территории мужчина почти 10 месяцев скрывался от украинских правоохранителей, однако в июле 2023 года он был обнаружен и задержан работниками ДБР.

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