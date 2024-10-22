Возможно, у вас не самое лучшее впечатление о твороге, но поверьте, этот рецепт навсегда изменит ваше мнение о домашних сырниках.
Приготовление блюд с творогом — привычка в нашем доме. Сырники повышают содержание белка и делает его идеальным наполнителем для десертов.
Не все твороги для сырников одинаковы. Вы можете использовать обезжиренный, маложирный или жирный творог. Просто убедитесь, что вы покупаете творог с небольшими творожными частицами.
Этот тип делает тесто для сырников наиболее однородным и его легче всего смешивать.
Мука из цельного зерна, универсального назначения или овсяная мука отлично подойдут.
Используйте сковороду с антипригарным покрытием для приготовления сырников. Даже если вы собираетесь повторно наносить растительное масло между добавлением теста для сырников, лучше также использовать сковороду с антипригарным покрытием.
Готовьте сырники на среднем огне. Не увеличивайте огонь, чтобы блины приготовились быстрее! Средний огонь гарантирует, что сырники не подгорят и получатся идеально коричневого цвета.
Ингредиенты простого рецепта для приготовления сырников дома:
1 1/2 стакана творога
4 яйца
1 ч.л. ванильного экстракта
2 ст.л. сахара
1 ст. л. разрыхлителя
1 стакан муки
1/4 стакана масла для жарки.
Смешайте все ингредиенты для сырников в следующем порядке – сыр, яйца, ванильный экстракт, сахар, разрыхлитель и мука. Перемешивайте каждый раз, когда добавляете ингредиент.
Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне. Обжарьте сырники с каждой стороны до золотисто-коричневого цвета.
Подавайте с сиропом или джемом, пока они еще горячие.
Источник: momsdish.
Последние новости Украины:
Весь секрет в соусе: кулинар показал, как вкусно приготовить картошку.
Любимый осенний десерт: рецепт легкого яблочного пирога с корицей.
Три топовых маринада для курицы: "Мастер Шеф" Хименес-Браво поделился рецептами.