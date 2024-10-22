Сырники - один из лучших быстрых завтраков, который стоит иметь в запасе, поэтому важно знать простой рецепт их приготовления.

Возможно, у вас не самое лучшее впечатление о твороге, но поверьте, этот рецепт навсегда изменит ваше мнение о домашних сырниках.

Приготовление блюд с творогом — привычка в нашем доме. Сырники повышают содержание белка и делает его идеальным наполнителем для десертов.

Не все твороги для сырников одинаковы. Вы можете использовать обезжиренный, маложирный или жирный творог. Просто убедитесь, что вы покупаете творог с небольшими творожными частицами.

Этот тип делает тесто для сырников наиболее однородным и его легче всего смешивать.

Мука из цельного зерна, универсального назначения или овсяная мука отлично подойдут.

Используйте сковороду с антипригарным покрытием для приготовления сырников. Даже если вы собираетесь повторно наносить растительное масло между добавлением теста для сырников, лучше также использовать сковороду с антипригарным покрытием.

Готовьте сырники на среднем огне. Не увеличивайте огонь, чтобы блины приготовились быстрее! Средний огонь гарантирует, что сырники не подгорят и получатся идеально коричневого цвета.

Ингредиенты простого рецепта для приготовления сырников дома:

1 1/2 стакана творога

4 яйца

1 ч.л. ванильного экстракта

2 ст.л. сахара

1 ст. л. разрыхлителя

1 стакан муки

1/4 стакана масла для жарки.

Смешайте все ингредиенты для сырников в следующем порядке – сыр, яйца, ванильный экстракт, сахар, разрыхлитель и мука. Перемешивайте каждый раз, когда добавляете ингредиент.

Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне. Обжарьте сырники с каждой стороны до золотисто-коричневого цвета.

Подавайте с сиропом или джемом, пока они еще горячие.

Источник: momsdish.

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