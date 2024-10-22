Представители этих знаков Зодиака всегда найдут способ воспользоваться ситуацией в свою пользу.

Первым в этом списке является Скорпион . Этот знак славится своей умелостью действовать тихо и незаметно. Если Скорпион задался целью достичь чего-то, он не остановится ни перед чем. Для него хитрость – это просто инструмент, помогающий реализовать свои амбиции, даже если это наносит вред другим.

Вторым по хитрости является Близнецы . Эти коммуникабельные представители могут легко склонить кого угодно на свою сторону. Благодаря своему мастерству в ведении разговора и сплетням, Близнецы часто используют секреты других в своих интересах. Их умение манипулировать информацией делает их опасными собеседниками.

Водолеи также попали в этот список. Они умеют придумывать истории и манипулировать фактами, что позволяет им быть выше других. Хотя для Водолеев хитрость может быть игрой, она все же часто используется в их пользу, особенно в рабочих ситуациях. Они могут легко убедить вас, что действуют во благо компании, даже если это не совсем так.

Весы , со своими ораторскими способностями, тоже не отстают. Их умение убеждать делает мастеров манипуляций. Весы редко признают свою ложь, считая, что могут делать все, что угодно. Их уловка может запутать даже наиболее осторожных людей, поэтому следует быть особенно внимательными при общении с ними.

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